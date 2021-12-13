Під Києвом правоохоронці викрили підпільний цех, який використовували для виготовлення вибухівки та зброї. Серед них – засоби ураження на основі тротилу та вогнепальна зброя з глушниками.

За даними Служби безпеки України, вибухівку могли використати для вчинення терактів. Працівники СБУ перевіряють інформацію щодо можливої терористичної загрози.

Цех відкрив місцевий житель Київської області, якого раніше засудили за виготовлення саморобної вибухівки. Він обладнав підпільне приміщення на території свого будинку.

За попередньої інформацією, правопорушник мав намір реалізувати зброю та вибухівку через власні зв’язки серед представників криміналітету. Під час обшуків знайшли та виявили:

тротил та інші вибухонебезпечні речовини;

матеріали для виготовлення саморобної вибухівки;

бойові гранати;

вогнепальну зброю з глушниками;

майже 2 тис. набоїв різного калібру;

матеріали для вогнепальної зброї;

лабораторне обладнання.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Правопорушнику незабаром повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Триває досудове розслідування, у межах якого з’ясовують всі обставини протиправної діяльності та встановлюють усіх причетних людей.