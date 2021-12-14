Серьезное похолодание в Украине синоптик Наталья Диденко прогнозирует на следующей неделе – с 21 по 23 декабря.

По ее словам, температура воздуха во вторник, среду и четверг (21-23 декабря) в ночные часы может опускаться до -12 -18 градусов, а днем колебаться в пределах -5 -10 градусов.

В Киеве следующая неделя тоже будет холодной, особенно ее середина: ночью -8 -14, днем ​​– до -3 -7 градусов.

В то же время, в среду, 15 декабря, в Украине температура воздуха в течение дня будет около 0 – от -2 до +2.

– В ближайшую ночь только в западных областях поморозит воздух, -4 -10. Снег будет выпадать снова в Карпатах и ​​кое-где в окологорных областях. Дождь и мокрый снег ожидаются в среду на Юге Украины (кроме Запорожья), местами в центральных областях, вероятно, дотянет до Харьковщины, – уточнила Диденко.

Она также прогнозирует порывистый ветер в южных и Донецкой областях.

В Киеве завтра без существенных осадков, температура воздуха около нуля.