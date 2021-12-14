Правоохранители Харьковской области задержали мужчину, который три года назад совершил смертельное ДТП, а затем скрывался от следствия.

Трагедия произошла в июле 2018 года в городе Южное. Тогда на дороге произошло столкновение автомобиля Mitsubishi и мотоцикла ИЖ. От полученных травм водитель мотоцикла погиб на месте, а водитель сразу исчез.

Полицейские установили личность злоумышленника и объявили в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

14 декабря работники уголовного розыска совместно с полицейскими на территории города Золочев разыскали 28-летнего правонарушителя. Его задержали и вскоре доставят в суд.

ДТП в Харькове

Напомним, что 26 октября в Харькове произошло ДТП с участием 16-летнего подростка. Находясь за рулем авто Infiniti, парень проехал на красный свет светофора со скоростью более 170 км/ч.

Он врезался в легковушку Chevrolet, 58-летний водитель которого от полученных травм скончался на месте. Водитель Infiniti сильно не пострадал, но трое пассажиров иномарки получили травмы разной тяжести, их госпитализировали.

Против Харьковского возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). 28 октября его заключили под стражу без права внесения залога.

Экспертиза установила, что автомобиль двигался со скоростью 180 км/ч.