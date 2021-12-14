Правоохоронці Харківської області затримали чоловіка, який три роки тому скоїв смертельну ДТП, а потім переховувався від слідства.

Трагедія сталася у липні 2018 року в місті Південне. Тоді на дорозі сталося зіткнення автомобіля Mitsubishi та мотоцикла ІЖ. Від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці, а кермувальник авто одразу зник.

Поліціянти встановили особу зловмисника і оголосили у розшук за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

14 грудня працівники карного розшуку спільно з поліціянтами на території міста Золочів розшукали 28-річного правопорушника. Його затримали та невдовзі доставлять до суду.

ДТП у Харкові

Нагадаємо, що 26 жовтня у Харкові сталася ДТП за участю 16-річного підлітка. Перебуваючи за кермом авто Infiniti, хлопець проїхав на червоне світло світлофора зі швидкістю понад 170 км/год.

Він врізався у легковик Chevrolet, 58-річний водій якого від отриманих травм помер на місці. Водій Infiniti сильно не постраждав, але троє пасажирів іномарки отримали травми різної важкості, їх госпіталізували.

Проти Харківського відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). 28 жовтня його взяли під варту без права внесення застави.

Експертиза встановила, що авто рухалось зі швидкістю 180 км/год.