Уберут “информационный мусор”: Рада решила улучшить качество учебников

Народные депутаты 14 декабря 327 голосами поддержали во втором чтении и в целом изменения в закон об образовании (№5465) относительно усовершенствования качества учебников.

Теперь родители и учителя смогут жаловаться на плохое качество учебных материалов в Минобразования. Если они окажутся обоснованными, учебник запретят использовать в школе, объяснила соавтор законопроекта, народный депутат от Голоса Инна Совсун.

По ее словам, из учебной литературы также уберут “информационный мусор”, который годами забивал детям голову.

– Законодательно будет закреплено, что учебники должны основываться на научных данных, не содержать дискриминационные высказывания, а при их написании запрещено нарушать принципы академической добродетели, – отметила нардеп.

При этом у всех школьных учебниках будет цифровое интерактивное приложение.

Совсун признает, что это будет непросто, поскольку Минобразования еще предстоит разработать четкий механизм реализации новых законодательных норм.