Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Приберуть “інформаційне сміття”: Рада вирішила покращити якість підручників

Валентина Летяк редакторка стрічки
підручники в україні

Народні депутати 14 грудня 327 голосами підтримали у другому читанні та в цілому зміни до закону про освіту (№5465) щодо удосконалення якості підручників.

Тепер батьки та вчителі зможуть скаржитися на погану якість навчальних матеріалів у Міносвіти. Якщо вони виявляться обґрунтованими, підручник заборонять використовувати у школі, пояснила співавтор законопроекту, народна депутатка від Голосу Інна Совсун.

За її словами, з навчальної літератури також приберуть “інформаційне сміття”, яке роками забивало дітям голову.

– Законодавчо буде закріплено, що підручники мають ґрунтуватися на наукових даних, не містити дискримінаційних висловлювань, а під час їх написання заборонено порушувати принципи академічної доброчесності, – зазначила нардеп.

Водночас в усіх шкільних підручниках має з’явитися цифровий інтерактивний додаток.

Совсун визнає, що це буде непросто, оскільки Міносвіти ще має розробити чіткий механізм реалізації нових законодавчих норм.

Читайте
В Італії у підручнику Україна опинилася в "російському регіоні" - реакція посольства

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка