Приберуть “інформаційне сміття”: Рада вирішила покращити якість підручників

Народні депутати 14 грудня 327 голосами підтримали у другому читанні та в цілому зміни до закону про освіту (№5465) щодо удосконалення якості підручників.

Тепер батьки та вчителі зможуть скаржитися на погану якість навчальних матеріалів у Міносвіти. Якщо вони виявляться обґрунтованими, підручник заборонять використовувати у школі, пояснила співавтор законопроекту, народна депутатка від Голосу Інна Совсун.

За її словами, з навчальної літератури також приберуть “інформаційне сміття”, яке роками забивало дітям голову.

– Законодавчо буде закріплено, що підручники мають ґрунтуватися на наукових даних, не містити дискримінаційних висловлювань, а під час їх написання заборонено порушувати принципи академічної доброчесності, – зазначила нардеп.

Водночас в усіх шкільних підручниках має з’явитися цифровий інтерактивний додаток.

Совсун визнає, що це буде непросто, оскільки Міносвіти ще має розробити чіткий механізм реалізації нових законодавчих норм.