Обнародован ежегодный рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год. В список попало 41 высшее учебное заведение Украины.

В рейтинг глобального научно-исследовательского консультационного центра QS Quacquarelli Symonds всего сложности вошли 450 лучших университетов.

Директор аналитического центра Бен Саутер отметил, что количество украинских заведений высшего образования среди лучших в Восточной Европе и Центральной Азии возросло до 41, когда в прошлом году только 25 вузов попали в рейтинг.

По данным МОН Украины, это абсолютный рекорд в истории этого регионального рейтинга.

Топ-10 вузов Украины в рейтинге

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 35 место;

Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского – 63 место;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 69 место;

Национальный технический университет Харьковский политехнический институт – 105 место;

Национальный университет Львовская политехника – 106 место;

Сумской государственный университет – 122 место;

Национальный университет Киево-Могилянская академия – 131 место;

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова – 166 место;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 183 место;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 191 место.

По сравнению с прошлым годом количество высших учебных заведений Украины в региональном рейтинге увеличилось с 25 до 41 университета.

Согласно списку, 16 вузов впервые попали в рейтинг, четыре университета улучшили позиции по сравнению с прошлогодними, еще семи вузам удалось их сохранить.

Во время формирования рейтинга учитывали ряд показателей: академическую репутацию университета, репутацию среди работодателей, соотношение количества преподавателей и студентов, глубину международных научных коллабораций, присутствие учебного заведения в онлайн-среде и другие.