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Понад 40 ВНЗ України: оприлюднено рейтинг найкращих університетів-2022

Юля Захарченко редакторка стрічки
Понад 40 ВНЗ України: оприлюднено рейтинг найкращих університетів-2022

Оприлюднено щорічний рейтинг найкращих університетів країн, що розвиваються, Європи та Середньої Азії на 2022 рік. До списку потрапив 41 вищий навчальний заклад України.

До рейтингу глобального науково-дослідного консультаційного центру QS Quacquarelli Symonds загалом увійшли 450 найкращих університетів.

Директор аналітичного центру Бен Саутер зазначив, що кількість українських закладів вищої освіти серед найкращих у Східній Європі та Центральній Азії зросла до 41, коли минулого року лише 25 ВНЗ потрапили до рейтингу.

За даними МОН України, це є абсолютним рекордом в історії цього регіонального рейтингу.

Топ-10 ВНЗ України у рейтингу

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 35 місце;
  • Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 63 місце;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 69 місце;
  • Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут – 105 місце;
  • Національний університет Львівська політехніка – 106 місце;
  • Сумський державний університет – 122 місце;
  • Національний університет Києво-Могилянська академія – 131 місце;
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова – 166 місце;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України – 183 місце;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка – 191 місце.

Порівняно з минулим роком, кількість вищих навчальних закладів України у регіональному рейтингу збільшилася з 25 до 41 університету.

Згідно зі списком, 16 ВНЗ вперше потрапили до рейтингу, чотири університети покращили позиції порівняно з минулорічними, ще сімом ВНЗ вдалося їх зберегти.

Під час формування рейтингу враховували низку показників: академічну репутацію університету, репутацію серед роботодавців, співвідношення кількості викладачів та студентів, глибину міжнародних наукових колаборацій, присутність закладу освіти в онлайн-середовищі та інші.

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Джерело: Міносвіти

Фото: Pexels

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