Оприлюднено щорічний рейтинг найкращих університетів країн, що розвиваються, Європи та Середньої Азії на 2022 рік. До списку потрапив 41 вищий навчальний заклад України.
До рейтингу глобального науково-дослідного консультаційного центру QS Quacquarelli Symonds загалом увійшли 450 найкращих університетів.
Директор аналітичного центру Бен Саутер зазначив, що кількість українських закладів вищої освіти серед найкращих у Східній Європі та Центральній Азії зросла до 41, коли минулого року лише 25 ВНЗ потрапили до рейтингу.
За даними МОН України, це є абсолютним рекордом в історії цього регіонального рейтингу.
Топ-10 ВНЗ України у рейтингу
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 35 місце;
- Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 63 місце;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 69 місце;
- Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут – 105 місце;
- Національний університет Львівська політехніка – 106 місце;
- Сумський державний університет – 122 місце;
- Національний університет Києво-Могилянська академія – 131 місце;
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова – 166 місце;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України – 183 місце;
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 191 місце.
Порівняно з минулим роком, кількість вищих навчальних закладів України у регіональному рейтингу збільшилася з 25 до 41 університету.
Згідно зі списком, 16 ВНЗ вперше потрапили до рейтингу, чотири університети покращили позиції порівняно з минулорічними, ще сімом ВНЗ вдалося їх зберегти.
Під час формування рейтингу враховували низку показників: академічну репутацію університету, репутацію серед роботодавців, співвідношення кількості викладачів та студентів, глибину міжнародних наукових колаборацій, присутність закладу освіти в онлайн-середовищі та інші.