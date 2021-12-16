В четверг, 16 декабря, народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко раскритиковал инициативу президента Владимира Зеленского о введении экономического паспорта украинца.

Он подчеркнул, что, по его мнению, экономический паспорт украинца дискриминирует детей по возрасту, так как средства достанутся лишь тем, кто родился с 1 января 2019 года. И это, по его мнению, несправедливо и неконституционно, поскольку приводит к нарушению прав.

– Вообще-то наша Конституция говорит, что у нас нельзя никого дискриминировать по любому признаку, в том числе и году рождения, – напомнил Гончаренко.

Действительно ли экономический паспорт украинца дискриминирует детей по возрасту с юридической точки зрения – читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое экономический паспорт украинца

Законопроект о так называемом Экономическом паспорте украинца внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский.

С помощью этой инициативы он надеется создать Фонд будущих поколений: государство сможет ежегодно делать взносы на каждого участника до достижения им 18 лет.

Деньги хотят выделить из платы за использование недр — их планируют переводить на персональные счета детей, рожденных после 1 января 2019 года.

– Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда, – поясняют инициативу в Офисе президента Зеленского.

Выплаты являются целевыми, их можно будет потратить при достижении гражданином Украины 18 лет на:

учебу в украинском вузе;

собственное жилье, купленное в Украине;

перевести на свой счет для негосударственной пенсии;

лечение.

Команда президента считает, что на момент достижения детьми совершеннолетия на их счетах накопится до $10 тыс. в гривневом эквиваленте, учитывая инфляцию.

Как оценивают инициативу эксперты

Адвокат Иван Либерман, комментируя эту инициативу, отметил, что считает ее правильной и конструктивной.

– И я абсолютно не соглашаюсь с тем, что она популистская. Потому что это средства, которые будут насчитываться и адресно направляться. И это очень правильно, – уверен Либерман.

По его словам, в Украине есть киберпреступники, умеющие завладевать средствами с электронных счетов. Адвокат пояснил, что в случае безадресности выплат они могли бы завладеть средствами детей, которые бы аккумулировались, и потом направили бы их безадресно: на покупку для себя домов, квартир, яхт, заводов.

– А так – это исключительно целенаправленные деньги на учебу, лечение. Я считаю, что в нашей экономической ситуации — с рисками хакерских атак и тому подобного — конкретно эта инициатива не является популистской, она абсолютно реальна и конструктивна, – высказал мнение адвокат.

Также он считает, что это должно позитивно повлиять на демографическое развитие страны и в целом на сознание людей.

– Тогда, когда вокруг один негатив – начиная от эпидемии, заканчивая войнами с соседями и всем остальным, – это один из позитивов, который положительно воспринимается в социуме, – подчеркнул Игорь Либерман.

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко в свою очередь напоминает, что на данном этапе, поскольку закон не принят в целом, мы оцениваем лишь саму идею.

– Мы еще не знаем, в каком виде будет утвержден этот законопроект, мы видим только редакцию к первому чтению. Возможно, она будет изменена, – предположил он.

Есть ли в экономическом паспорте украинца дискриминация детей

Богдан Бондаренко считает, что некоторые риски и доля правды в этом есть.

– Проблема в том, что, действительно, имеет место разграничение между рожденными, к примеру, до 2019 года и после. С другой стороны – речь идет о том, что мы утверждаем новую идею, которая, так или иначе, с момента принятия решения все равно будет распределяться на определенных детей. И не будет распространяться на других детей. Мы же не можем в обратном порядке экономический паспорт и все эти деньги предоставить всем детям, рожденным в период независимости, – пояснил эксперт.

Таким образом, по его словам, определенная дифференциация будет в любом случае, но остается открытым вопрос о том, какие критерии избраны.

– То есть критерий 2019 года должен быть проанализирован на: пропорциональность, разумность и тому подобное. У меня, к примеру, объяснения того, почему это именно 2019 год, нет, – заявил Бондаренко.

Было бы логично, говорит он, если бы законопроект начинал действовать в момент его официальной публикации или был бы какой-то срок после этого.

– В таком случае, почему не с 2017, не с 2020-го – этот вопрос остается. И из-за этого есть определенная логика в высказываниях о дискриминации… Остаются вопросы: какой год и почему. Это – проблема, – констатировал Богдан Бондаренко.

Адвокат Иван Либерман напомнил: Конституция Украины четко указывает, что все равны в своих правах и обязательствах перед законом и перед обществом. А потому все дети должны получать начисления, которые государство утверждает. А именно: с момента рождения и до тех пор, сколько предусматривает проект закона или инициатива.

– Я считаю, что все равны перед законом, и было бы верно – и в этом нет никакого противоречия по законодательству, – если бы дети с такого-то периода получали деньги, а не раньше, – объяснил Либерман.

Он уверен, что к закону можно будет внести поправки, дополнения и изменения. Главное – что намечено само направление, которого раньше не было.

– Это даже не шаг, это прыжок страны вперед. Это точно очень сильный позитив. Мало кто сейчас это еще понимает. В основном просто привыкли критиковать, – признает адвокат.

Он не согласен с утверждением нардепа Гончаренко, что экономический паспорт дискриминирует кого-то по возрасту.