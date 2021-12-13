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Факты / Украина

От $10 до 20 тыс. Как будет работать экономический паспорт украинца

Александр Визгин Специальный корреспондент программы Факты тыжня Елена Баранова Видеоредактор
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Экономический паспорт украинца – еще предвыборная фишка Зеленского. И вот, на экваторе президентства, он вспомнил о ней снова. В недавнем послании Верховной Раде.

Президент внес в парламент пакет законопроектов о создании Фонда будущих поколений и внедрении экономического паспорта украинца. Их тексты пока не обнародованы, но нам удалось узнать основные положения.

— Каждый ребенок, который родился с 2019 года, получит свой счет, и на этом счете будут учитываться средства, которые зачисляются этому ребенку ежегодно от ренты на полезные ископаемые, добываемые в Украине.

То есть большая часть налогов за использование украинских недр пойдет не в государственный бюджет, а в “копилки” маленьких украинцев.

За 18 лет должна набраться большая сумма.

По достижении совершеннолетия каждый сможет закрыть свой счет и получить деньги. Но если 5 последних лет перед выплатой прожил в Украине. Но на наличные деньги надеяться не стоит. Пути использования средств будут строго регламентированы.

Многие хотели бы делить сумму – часть на учебу, часть на жилье, но этого пока не предусмотрено. Есть и еще одна нестыковка. Подавляющее большинство абитуриентов в Украине – 17-летние дети. А выплату обещают только в 18. Поэтому образование из перечня вроде как выпадает.

Так что депутатам в процессе принятия закона есть, над чем работать.

Предложенная президентом система перераспределения национальных богатств в пользу будущих поколений на самом деле не нова. Ее давно и успешно используют арабские страны Персидского залива.

Дополнительные деньги должен дать недавно принятый закон 5600, увеличивающий налоги для крупного бизнеса.

Впрочем, рента зависит от мировых цен и может сильно отличаться год к году. Поэтому главное, чтобы денег хватило. Иначе придется либо отказываться от хорошей идеи, либо выбирать между настоящим и будущим.

Если идею экономического паспорта удастся претворить в жизнь, Украина станет фактически первым государством в мире, давшим своим гражданам гарантированный доход, имея вместо сказочных запасов черного золота хронически дефицитный бюджет.

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