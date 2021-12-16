У четвер, 16 грудня, народний депутат від фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко розкритикував ініціативу президента Володимира Зеленського щодо запровадження економічного паспорта українця.

Він підкреслив, що, на його думку, економічний паспорт українця дискримінує дітей за віком, оскільки кошти дістануться лише тим, хто народився з 1 січня 2019 року. І це, на його думку, несправедливо та неконституційно, оскільки призводить до порушення прав.

– Загалом наша Конституція каже, що у нас не можна нікого дискримінувати за будь-якою ознакою, зокрема й роком народження, – нагадав Гончаренко.

Чи справді економічний паспорт українця дискримінує дітей за віком із юридичного погляду – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке економічний паспорт українця

Законопроект про так званий Економічний паспорт українця вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.

За допомогою цієї ініціативи він сподівається створити Фонд майбутніх поколінь: держава зможе щорічно робити внески на кожного учасника до досягнення ним 18 років.

Гроші хочуть виділити із плати за використання надр – їх планують переказувати на персональні рахунки дітей, народжених після 1 січня 2019 року.

– Активи учасників Фонду формуватимуться із внесків з бюджетних коштів, що надійшли від сплати ренти за користування надрами для видобутку корисних копалин, та інвестиційного доходу від розміщення та інвестування коштів учасників Фонду, – пояснюють ініціативу в Офісі президента Зеленського.

Виплати є цільовими, їх можна буде витратити при досягненні громадянином України 18 років на:

навчання в українському ВНЗ;

власне житло, куплене в Україні;

переказати на свій рахунок для недержавної пенсії;

лікування.

Команда президента вважає, що на момент досягнення дітьми повноліття на їхніх рахунках накопичиться до $10 тис. у гривневому еквіваленті з огляду на інфляцію.

Як оцінюють ініціативу експерти

Адвокат Іван Ліберман, коментуючи цю ініціативу, зазначив, що вважає її правильною та конструктивною.

– І я абсолютно не погоджуюся з тим, що вона є популістською. Тому що це кошти, які нараховуватимуться та адресно спрямовуватимуться. І це дуже правильно, – наголосив Ліберман.

За його словами, в Україні є кіберзлочинці, які знають, як заволодіти коштами з електронних рахунків. Адвокат пояснює, що у разі безадресності виплат вони могли б заволодіти коштами дітей, які б акумулювалися, і потім направляли б їх безадресно: на купівлю для себе будинків, квартир, яхт, заводів.

– А так – це виключно цілеспрямовані гроші на навчання, лікування. Я вважаю, що в нашій економічній ситуації – з ризиками атак хакерів тощо – конкретно ця ініціатива не є популістською, вона абсолютно реальна і конструктивна, – пояснив адвокат.

Також, на його думку, це має позитивно вплинути на демографічний розвиток країни та загалом на свідомість людей.

– Тоді, коли навколо один негатив – починаючи від епідемії закінчуючи війнами з сусідами та всім іншим, – це один із позитивів, який схвально сприймається в соціумі, – вважає Ігор Ліберман.

Експерт із конституційного права Богдан Бондаренко водночас нагадує, що на даному етапі, оскільки закон не прийнято загалом, ми оцінюємо лише саму ідею.

– Ми ще не знаємо, в якому вигляді буде затверджено цей законопроект, ми бачимо лише редакцію до першого читання. Можливо, її буде змінено, – зауважив він.

Чи є в економічному паспорті українця дискримінація дітей

Богдан Бондаренко вважає, що певні ризики та частка правди у цьому є.

– Проблема в тому, що насправді розмежування між народженими, приміром, до 2019 року і після, має місце. З іншого боку – йдеться про те, що ми затверджуємо нову ідею, яка так чи інакше з моменту прийняття рішення все одно розподілятиметься на певних дітей. І не поширюватиметься на інших дітей. Ми ж не можемо у зворотному порядку економічний паспорт та всі ці гроші надати всім дітям, народженим у період незалежності, – пояснив експерт.

Таким чином, за його словами, певна диференціація буде у будь-якому разі, але залишається відкритим питання про те, які критерії обрано.

– Тобто критерій 2019 року має бути проаналізований на пропорційність, розумність тощо. У мене, наприклад, пояснення того, чому це саме 2019 рік, немає, – заявив Бондаренко.

Було б логічно, каже він, якби законопроект починав діяти на момент його офіційної публікації або був би якийсь термін після цього.

– У такому разі чому не з 2017, не з 2020-го – це питання залишається. І через це є певна логіка у висловлюваннях про дискримінацію… Залишаються питання: який рік і чому. Це є проблемою, – переконаний Богдан Бондаренко.

Адвокат Іван Ліберман нагадав, що Конституція України чітко вказує, що всі рівні у своїх правах та зобов’язаннях перед законом та перед суспільством. А тому всі діти мають отримувати нарахування, які держава затверджує. А саме: від народження до того часу, скільки передбачає проект закону чи ініціатива.

– Я вважаю, що всі рівні перед законом, і було б правильно – і в цьому немає жодної суперечності щодо законодавства – якби діти з такого періоду отримували гроші, а не раніше, – сказав Ліберман.

На його переконання, до закону можна буде внести поправки, доповнення та зміни. Головне – що намічено сам напрямок, якого раніше не було.

– Це навіть не крок, це стрибок уперед. Це справді дуже сильний позитив. Мало хто зараз це ще розуміє. Здебільшого просто звикли критикувати, – визнає адвокат.

Він не погоджується із твердженням нардепа Гончаренка, що економічний паспорт дискримінує когось за віком.