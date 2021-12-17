Газа и угля достаточно: Шмыгаль о ситуации в энергетике

В Украине достаточно запасов газа, чтобы пройти отопительный сезон. Что касается ситуации с углем, на сегодняшний день баланс положительный.

В этом заверил премьер-министр Денис Шмыгаль во время вопросов к правительству.

— Что касается наличия угля, на сегодняшний день баланс положительный. Мы добываем и импортируем суммарно 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц. С углем на сегодняшний день проблема, по информации Министерства энергетики, решена. Что касается запасов газа, их абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон. Все необходимые решения для обеспечения стабильности энергосистемы правительство принимает в оперативном порядке, – объяснил он.

Накануне Денис Шмыгаль сообщил, что в течение отопительного сезона 2021-2022 тарифы на газ, тепло и горячую воду в Украине не будут повышаться.

По его словам, в Украине не планируется отключение газа и электроэнергии во время отопительного сезона. Кабинет министров во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны запретил отключать от газоснабжения потребителей – как частных лиц, так и бюджетные и коммунальные предприятия.