Газу і вугілля достатньо: Шмигаль про ситуацію в енергетиці

В Україні достатньо запасів газу, щоб стабільно пройти опалювальний сезон. Щодо ситуації з вугіллям, на сьогодні баланс позитивний.

У цьому запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

– Щодо наявності вугілля, на сьогодні баланс позитивний. Ми видобуваємо та імпортуємо сумарно 2 млн тонн на місяць при споживанні 1,7 млн тонн на місяць. З вугіллям на сьогодні проблема, за інформацією Міністерства енергетики, вирішена.

Щодо запасів газу, їх абсолютно вистачає, щоб спокійно пройти опалювальний сезон. Всі необхідні рішення для забезпечення стабільності енергосистеми уряд ухвалює в оперативному порядку, – поясни він.