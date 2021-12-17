Газу і вугілля достатньо: Шмигаль про ситуацію в енергетиці

В Україні достатньо запасів газу, щоб стабільно пройти опалювальний сезон. Щодо ситуації з вугіллям, на сьогодні баланс позитивний.
У цьому запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.
– Щодо наявності вугілля, на сьогодні баланс позитивний. Ми видобуваємо та імпортуємо сумарно 2 млн тонн на місяць при споживанні 1,7 млн тонн на місяць. З вугіллям на сьогодні проблема, за інформацією Міністерства енергетики, вирішена.
Щодо запасів газу, їх абсолютно вистачає, щоб спокійно пройти опалювальний сезон. Всі необхідні рішення для забезпечення стабільності енергосистеми уряд ухвалює в оперативному порядку, – поясни він.
Напередодні Денис Шмигаль повідомив, що протягом опалювального сезону 2021-2022 тарифи на газ, тепло та гарячу воду в Україну не підвищуватимуться.
За його словами, в Україні не плануються відключення газу та електроенергії під час опалювального сезону. Кабінет міністрів на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони заборонив відключати від газопостачання споживачів – як приватних осіб, так і бюджетні та комунальні підприємства.