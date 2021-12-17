В течение 2014-2021 годов правоохранители установили личности 1 387 участников незаконных вооруженных формирований так называемых “ЛНР” и “ДНР”, из которых задержали 1 096 боевиков.

По данным Службы безопасности Украины, за этот период разоблачили и задержали 133 агентов иностранных спецслужб, прекратили деятельность шести террористических групп и ликвидировали 210 схронов с оружием. За время гибридной войны:

обнаружили более 400 попыток боевиков получить данные, к которым имеет доступ ограниченный круг граждан;

привлечено к ответственности более 1,6 тыс. человек за нарушение государственной тайны и законодательства информационной безопасности;

более 500 служащих лишили права на допуск к гостайне.

Прокуратура начала более 7,5 тыс. уголовных производств по преступлениям против государственной безопасности Украины, из которых 688 приговоров суда уже вступили в силу.

На востоке Украины прекратили противоправную деятельность группы, которая пыталась проводить информационные диверсии против Украины. Среди 15 участников был представитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Организаторов преступлений приговорили к тюремному заключению за создание террористической группы и государственную измену, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины.