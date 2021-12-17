Протягом 2014-2021 років правоохоронці встановили особи 1 387 учасників незаконних збройних формувань так званих “ЛНР” та “ДНР”, з яких затримали 1 096 бойовиків.

За даними Служби безпеки України, за цей період викрили та затримали 133 агентів іноземних спецслужб, припинили діяльність шести терористичних груп та ліквідували 210 схронів зі зброєю. За час гібридної війни:

виявили понад 400 спроб бойовиків отримати дані, до яких має доступ обмежене коло осіб;

притягнули до відповідальності понад 1,6 тис. людей за порушення державної таємниці та законодавства інформаційної безпеки;

понад 500 службовців позбавили права на допуск до держтаємниці.

Прокуратура розпочала понад 7,5 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів проти державної безпеки України, з яких 688 вироків суду вже набрали чинності.

На сході України припинили протиправну діяльність групи, яка намагалася проводити інформаційні диверсії проти України. Серед 15 учасників був представник Головного управління Генштабу Збройних сил Росії.

Організаторів злочинів засудили до тюремного ув’язнення за створення терористичної групи та державну зраду, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.