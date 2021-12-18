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У Києві стартували продажі живих новорічних ялинок на майже 200 ярмарках

Анастасія Гевко редакторка стрічки
ялинка

У п’ятницю, 17 грудня, у Києві стартували продажі живих новорічних дерев на майже 200 ярмарках. Їхня робота триватиме до Нового року, 31 грудня.

Адреси всіх ярмарків, де можна купити ялинки, можна побачити за посиланням.

Як уточнили у КМДА, для роботи офіційних ярмарків існує низка вимог.

Так, усі ялинки, сосни та смереки, які там продаються, мають бути чіповані або мати етикетки.

Таким чином, споживачів намагаються захистити від придбання дерев, зрубаних незаконно.

– У чіпі або індивідуальному номері штрих-коду міститься вся інформація про дерево, – пояснили в адміністрації.

Також території офіційних ярмарків в обов’язковому порядку мають бути захищені, на локації має бути інформація про суб’єкт підприємницької діяльності, який продає дерева, а також – зазначені години та режим роботи.

У продавців, що працюють на ярмарках, має бути лінійка, щоб вимірювати розмір кожного новорічного дерева. Також вони мають оприлюднити вартість погонних метрів дерев.

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Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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