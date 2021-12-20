В Украинском центре оценки качества образования (УЦОКО) сообщили, сколько будет стоить пробное ВНО в 2022 году.

В пресс-службе УЦОКО отметили, что стоимость будет варьироваться от 213 грн до 309 грн и будет зависеть от регионов.

— Такой разброс связан с особенностями организации пробного ВНО, в частности, со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестирований и тому подобное, — говорится в сообщении.

Регистрация для участия в пробном ВНО-2022 будет длиться 5-22 января. Зарегистрироваться для участия в нем может любой желающий. Это можно сделать на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования.

Пробная внешняя независимая оценка по украинскому языку, украинскому языку и литературе состоится 19 марта, по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам – 26 марта.

Результаты пробного ВНО-2022 станут известны 25 марта и 1 апреля.

В день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.