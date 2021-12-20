В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомили, скільки коштуватиме пробне ЗНО у 2022 році.

У прес-службі УЦОЯО зазначили, що вартість варіюватиметься від 213 грн до 309 грн і залежатиме від регіонів.

— Такий розкид пов’язаний з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи тому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо, – йдеться у повідомленні.

Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 триватиме упродовж 5-22 січня. Зареєструватися для участі у ньому може кожен охочий. Це можна зробити на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня, з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов – 26 березня.

Результати пробного ЗНО-2022 стануть відомі 25 березня та 1 квітня.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.