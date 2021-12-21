Большая стройка стала главным достижением Зеленского — СМИ

После пандемии и связанных с ней ограничений, строительство дорог и ремонт инфраструктуры — второе по значению событие в жизни украинских граждан, которое запомнится им больше всего в уходящем 2021 году.

Об этом пишет издание Фокус со ссылкой на опрос, проведенный по заказу Украинского института будущего.

— При этом, отвечая на вопрос о достижениях украинской власти, 40% назвали Большую стройку ключевым успехом. Это даже больше, чем категория Никаких достижений не было (чуть больше трети опрошенных считает именно так). На втором месте с большим отрывом — вакцинация (ее считают успехом всего 12% населения), — добавляют авторы.

По мнению журналистов, Большая стройка сохранила лидерские позиции среди важных для украинцев реформ Владимира Зеленского на фоне общего ухудшения экономической ситуации, расцвета коррупции в государственных органах и снижения общей удовлетворенности граждан своим уровнем жизни.

Помимо дорожного строительства, среди достижений властей в уходящем году респонденты называли развитие цифровых услуг и приложения Дія (6%), укрепление обороноспособности страны и реконструкцию объектов инфраструктуры (аэропортов, вокзалов и так далее) – по 4%, борьбу с коррупцией и олигархами, а также открытие рынка земли – по 3%.

Издание отмечает, что в перечне провалов органов власти строительство дорог, школ, мостов и детских садов назвали всего 3% опрошенных.

В то время как неудачную борьбу с коррупцией провалом считают 24% населения, повышение тарифов на коммунальные услуги — 20%, процесс вакцинации и отсутствие прогресса в мирном процессе на Донбассе — по 14%.

Большая стройка, на которую за 2020-2021 годы потрачено порядка $10 млрд средств налогоплательщиков, не первый год выходит в перечень ключевых событий по итогам года в стране.

— Например, в 2020 году, по результатам опроса, проведенного КМИС и Фондом Демократические инициативы, именно программу президента назвали событием года 11,3% опрошенных, при этом 93% из них сказали, что считают ее положительным событием, — говорится в материале.

Издание напоминает, что, по оценкам экспертов Киевской школы экономики, положительный эффект от Большой стройки в 2020 году составил порядка 1,5% дополнительного роста ВВП, программа стала одним из факторов роста для экономики в условиях жестких локдаунов и пандемии.

Социальный эффект составил минимум 200 тыс. дополнительных рабочих мест.

В конце 2020 года экономисты Ukraine Economic Outlook подтвердили, что именно Большая стройка фактически спасла страну от экономического провала в столь трудный год.

— При среднем жизненном цикле дорожной инфраструктуры в 10-15 лет, позитивная отдача от инвестиций в дорожное строительство за 2020-й год будет сохраняться аналогичный период времени. Что является тем самым долгосрочным компенсатором наращивания антикризисных госрасходов и стимулом экономического роста, — отметили тогда эксперты.

Аналогичного влияния Большой стройки стоит ожидать и по итогам 2021 года.

Стоит отметить, что по данным Мининфраструктуры, в планах Большой стройки 2024 года также строительство 500 км велодорожек в крупнейших агломерациях страны и туристических центрах.

Среди основных проектов, которые планируется реализовать в ближайшие три года — строительство Киевской обходной дороги, ремонт трассы М-05 Киев – Одесса, М-14 Одесса – Николаев – Херсон, М-24 Мукачево – Береговое – Лужанка (граница с Венгрией), Н-08 Борисполь – Переяслав, а также обход Черновцов и концессионная дорога Краковец – Львов – Броды – Ривне.