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Факты / Украина / Общество

Зеленский о Большой стройке на дорогах: уже сделали 13 тыс. км, цель на следующие два года – еще 15 тыс. км

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Велике будівництво

С начала реализации программы президента Владимира Зеленского Большая стройка в Украине уже было восстановлено и построено 13 тыс. км дорог государственного значения. Еще около 15 тыс. км планируется отремонтировать в течение следующих двух лет.

Об этом в своем ежегодном послании Верховной Раде заявил Владимир Зеленский, который является инициатором программы.

— Мы уже построили 13 тыс. км дорог, но много качественных дорог не бывает. Поэтому цель на следующие два года не уменьшается. Цель амбициозная – это 15 тыс. км дорог, и ни километром меньше. И уже закончить эту большую реформу, — сказал глава государства.

Он также напомнил, что одновременно с восстановлением дорожной инфраструктуры проходит масштабный ремонт и строительство мостов.

За два года программы уже было обновлено 560 искусственных сооружений. В планах на следующие два года – восстановление еще 810 мостов и путепроводов, а также строительство мостов через Днепр в Кременчуге и в Ямполе через Дунай.

— Инфраструктура – ​​это новые рабочие места, новое качество жизни каждого, — добавил Зеленский.

Кроме этого, в рамках Большой стройки впервые за тридцать лет в Украине возобновилось авиастроение на заводе Антонов, а Крюковский вагоностроительный завод сегодня строит локомотивы и вагоны.

Президент напомнил также о масштабной реконструкции учебных и дошкольных заведений, с которой началась Большая стройка.

— Мы с самого начала ставили четкие задачи. Подвозить в школы и сады детей не дольше 30 минут по качественной дороге. Все должно быть понятно и по стандартам. И этих новых школ и садов должно становиться все больше. Уже построено более 150 детских садов, будет еще 300. Уже построено более 200 школ. Будет еще 300, — поделился планами президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил о старте в рамках Большой стройки новой программы по созданию новой украинской железной дороги.

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