Велике будівництво стало головним досягненням Зеленського – ЗМІ

Після пандемії і пов’язаних з нею обмежень, будівництво доріг і ремонт інфраструктури – друга за значенням подія в житті українських громадян, яка запам’ятається їм найбільше в 2021 році, що минає.

Про це пише видання Фокус з посиланням на опитування, проведене на замовлення Українського інституту майбутнього.

– При цьому, відповідаючи на питання про досягнення української влади, 40% назвали Велике будівництво ключовим успіхом. Це навіть більше, ніж категорія Ніяких досягнень не було (трохи більше третини опитаних вважає саме так). На другому місці з великим відривом – вакцинація (її вважають успіхом всього 12% населення), – додають автори.

На думку журналістів, Велике будівництво зберегло лідерські позиції серед важливих для українців реформ Володимира Зеленського на тлі загального погіршення економічної ситуації, розквіту корупції в державних органах і зниження загальної задоволеності громадян своїм рівнем життя.

Крім дорожнього будівництва, серед досягнень влади у 2021 році респонденти називали розвиток цифрових послуг і додатки Дія (6%), зміцнення обороноздатності країни і реконструкцію об’єктів інфраструктури (аеропортів, вокзалів і так далі) – по 4%, боротьбу з корупцією і олігархами, а також відкриття ринку землі – по 3%.

Видання зазначає, що в переліку провалів органів влади будівництво доріг, шкіл, мостів і дитячих садків назвали всього 3% опитаних.

У той час як невдалу боротьбу з корупцією провалом вважають 24% населення, підвищення тарифів на комунальні послуги – 20%, процес вакцинації і відсутність прогресу в мирному процесі на Донбасі – по 14%.

Велике будівництво, на яке за 2020-2021 роки витрачено близько $10 млрд коштів платників податків, не перший рік виходить до переліку ключових подій за підсумками року в країні.

– Наприклад, у 2020 році, за результатами опитування, проведеного КМІС і Фондом Демократичні ініціативи, саме програму президента назвали подією року 11,3% опитаних, при цьому 93% з них сказали, що вважають її позитивною подією, – йдеться в матеріалі.

Видання нагадує, що, за оцінками експертів Київської школи економіки, позитивний ефект від Великого будівництва в 2020 році становив близько 1,5% додаткового зростання ВВП, програма стала одним з факторів зростання для економіки в умовах жорстких локдаунів і пандемії.

Соціальний ефект становить мінімум 200 тис. додаткових робочих місць.

Наприкінці 2020 року економісти Ukraine Economic Outlook підтвердили, що саме Велике будівництво фактично врятувало країну від економічного провалу в такий важкий рік.

– При середньому життєвому циклі дорожньої інфраструктури в 10-15 років, позитивна віддача від інвестицій в дорожнє будівництво за 2020-ий рік буде зберігатися аналогічний період часу. Що є тим самим довгостроковим компенсатором нарощування антикризових держвитрат і стимулом економічного зростання, – відзначили тоді експерти.

Аналогічного впливу Великого будівництва варто очікувати і за підсумками 2021 року.

Варто відзначити, що за даними Мінінфраструктури, в планах Великого будівництва 2024 року також будівництво 500 км велодоріжок у найбільших агломераціях країни і туристичних центрах.

Серед основних проектів, які планується реалізувати в найближчі три роки – будівництво Київської обхідної дороги, ремонт траси М – 05 Київ – Одеса, М-14 Одеса – Миколаїв – Херсон, М-24 Мукачево – Берегове – Лужанка (кордон з Угорщиною), Н-08 Бориспіль – Переяслав, а також обхід Чернівців і концесійна дорога Краковець – Львів – Броди – Рівне.