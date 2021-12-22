Украинцы смогут потратить 1 тыс. грн, полученную за вакцинацию от коронавируса, в течение четырех месяцев. Речь идет о средствах, которые выделяются в рамках программы єПідтримка.

Об этом сообщила сегодня на брифинге первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

– Деньги, которые люди получают на свою карточку, можно будет потратить в течение четырех месяцев с даты получения этих средств, — подчеркнула министр.

Она уточнила, что в этом году на выплаты предусмотрено 8 млрд грн из государственного бюджета. В следующем году планируется расширение программы и выделение дополнительных средств.

– На следующий год у нас планируется модификация, расширение программы под нужды бизнеса. И мы будем дополнительно выделять средства на эти цели, — заявила Свириденко.

Министр отметила, что на первом этапе программу реализуют исключительно через приложение Дія. Однако в 2022 году украинцы получат возможность подавать заявки и офлайн.

– Я думаю, что во втором – третьем квартале (2022 года, — Ред.) мы сможем сделать так, чтобы украинцам было удобно подавать заявки и в офлайн-режиме, — рассказала Свириденко, не уточнив деталей.

В целом программа єПідтримка будет действовать в течение всего следующего года.

Программа по получению 1 тыс. грн за Covid-вакцинацию официально стартовала в Украине с 19 декабря. В ней могут принять участие полностью вакцинированные украинцы от 18 лет.

По состоянию на 22 декабря уже более 2,3 млн украинцев получили 1 тыс. грн в рамках программы єПідтримка. В целом же заявки подали 4,5 млн украинцев.