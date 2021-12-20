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Факты / Украина / Общество

Не только через Дію: в ОПУ анонсировали альтернативные пути для получения Covid-тысячи

Юлия Соколова редактор ленты
Гроші

В ближайшей перспективе украинцы смогут получать 1 тыс. грн за Covid-вакцинацию не только через приложение Дія.

Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Он заверил, что каждый гражданин Украины, прошедший полный курс вакцинации от коронавируса, сможет получить Covid-тысячу, независимо от того, живет ли он в большом городе или в селе.

Сейчас Covid-тысячу украинцы могут получить на виртуальную карточку.

Однако, по словам Шурмы, банки начнут выдавать и обычные платежные пластиковые карты для этих выплат. О таких намерениях уже объявил Monobank. Замглавы ОПУ убежден, что присоединятся и другие банки.

– Мы ожидаем, что практически все банки будут эмитировать и пластиковые карточки. Первым об этом заявил Monobank. Но я уверен, что десятки других банков тоже будут эмитировать пластиковые карточки, – отметил Шурма.

Он уточнил, что для граждан, которые, например, не имеют смартфонов, приложения Дія, цифровых приложений банков или пластиковых карточек, предусмотрят альтернативный способ получения Covid-тысячи.

Речь идет о “традиционных способах” получения средств, которые запустят со второго квартала или со второго полугодия 2022 года.

– Даже для тех, кто не сможет получить пластиковые карточки, думаю, что ближе к концу следующего года будут предусмотрены абсолютно традиционные способы получения этой помощи… Во втором полугодии, возможно, даже во втором квартале (2022 года, – Ред.) будет предложен механизм получение этих средств, – подчеркнул Шурма.

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В ноябре этого года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск программы по выплате по 1 тыс. грн вакцинированным от коронавируса украинцам. Средства можно использовать на абонемент в спортзал, фитнес-клуб, посещение кинотеатров, театров, музеев и т.д.

Программа получила название єПідтримка. Пилотный проект в приложении Дія запустили в понедельник, 13 декабря.

А с воскресенья, 19 декабря, программа стартовала полноценно. В ней могут принять участие полностью вакцинированные граждане Украины в возрасте от 18 лет.

Для украинцев в возрасте 60+ лет с середины января 2022 года обещают предоставить возможность потратить 1 тыс. грн на покупку лекарств.

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Фото: Depositphotos

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