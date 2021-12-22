По состоянию на среду, 22 декабря, уже более 2,3 млн украинцев получили 1 тыс. грн в рамках программы єПідтримка. Речь идет о гражданах, полностью вакцинированных от коронавируса.

Об этом сообщила сегодня на брифинге первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

– По состоянию на сегодняшний день уже 5,5 млн украинцев открыли карточки в банках (виртуальные карточки, — Ред.). Сформированы заявки в Дії на получение выплат от 4,5 млн украинцев. Более 2,3 млн украинцев уже получили выплату в 1 тыс. грн, — отметила она.

По словам Свириденко, украинцы уже потратили более 200 млн грн полученных средств: чаще всего – на приобретение книг, кинотеатры и театры.

Свириденко напомнила, что деньги нужно потратить в течение четырех месяцев с даты получения.

В этом году на выплаты выделено 8 млрд грн, а в следующем планируют дополнительно выделять средства.

За Covid-тысячу можно приобрести билеты в кино, книги, абонементы в спортзалы и оплатить поездки в поезде или самолете.

С середины января 2022 года граждане старше 60 лет смогут потратить средства на покупку лекарств.

Как подчеркнула Свириденко, программа направлена как на поддержку бизнеса, который испытал ограничения во время пандемии, так и на стимулирование людей к вакцинации.

Стоит отметить, что получение украинцами 1 тыс. грн за полный курс вакцинации от коронавируса по программе єПідтримка не влияет на получение жилищной субсидии.