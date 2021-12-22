Українці зможуть витратити 1 тис. грн, отриману за вакцинацію проти коронавірусу, протягом чотирьох місяців. Йдеться про кошти, які виділяються в рамках програми єПідтримка.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу перший віце-прем’єр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

– Гроші, які люди отримують на свою картку, можна буде витратити протягом чотирьох місяців із дати отримання цих коштів, – наголосила міністр.

Вона уточнила, що цього року на виплати передбачено 8 млрд грн із державного бюджету. Наступного ж року планується розширення програми та виділення додаткових коштів.

– Наступного року в нас планується модифікація, розширення програми під потреби бізнесу. І ми будемо додатково виділяти кошти на зазначені цілі, – заявила Свириденко.

Міністр зазначила, що на першому етапі програму реалізовують виключно через додаток Дія. Проте в 2022 році українці отримають можливість подавати заявки і офлайн.

– Я думаю, що в другому – третьому кварталі (2022 року, – Ред.) ми зможемо зробити так, щоб українцям було зручно подавати заявки і в офлайн-режимі, – розповіла Свириденко, не уточнивши деталей.

Загалом програма єПідтримка буде діяти впродовж всього наступного року.

Програма з отримання 1 тис. грн за Covid-вакцинацію офіційно стартувала в Україні з 19 грудня. У ній можуть взяти участь повністю вакциновані українці віком від 18 років.

Станом на 22 грудня вже понад 2,3 млн українців отримали 1 тис. грн у рамках програми єПідтримка. Загалом же заявки подали 4,5 млн українців.