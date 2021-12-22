Влад Коваль, юрист по образованию, работал в инвестиционном фонде старшим финансовым советником. Параллельно сам консультировал по личным финансам и инвестициям.

Уволился из фонда, поскольку решил заниматься стартапами. Впрочем, заботился он и о собственном профессиональном росте. Часто получал консультации, интересовался тренингами. Один из них — Начни свой бизнес при поддержке Международной организации труда — особенно заинтересовал молодого человека.

Влад рассказывает: тренинг был интересен тем, что в нем участвовало много людей с реальными идеями бизнеса.

Кроме того, в рамках тренинга были консультации по кредитам 5-7-9 — представители банков рассказывали подробно, кто на них имеет право претендовать.

— Это было мне интересно, ведь я понимал, что могу это использовать для себя и консультировать других предпринимателей. Также с нами поделились шаблонами автоматического расчета бизнеса, где можно было просчитать, как быстро бизнес окупится, какие надо инвестиции, — вспоминает Влад.

В конце концов у Влада Коваля появились две идеи. Одна переросла в консалтинговый бизнес, в котором сейчас работают три человека, а мужчина выступает менеджером. 80% сегодня делается уже без него.

Компания Ukraine Startup Office позиционируется как помощник в финансировании стартапов, помогает предпринимателям продвигать себя и команду, имея возможность выйти на крупный рынок и получить финансовую поддержку доноров.

Идея такого бизнеса возникла благодаря собственному негативному опыту, когда мужчина не получил средства на свой стартап.

Первые инвестиции были небольшие – $1 тыс. На эти деньги Влад Коваль получил консультации, после того как сам провалил грант и пытался проработать все ошибки, понять причинно-следственную связь.

— Я увидел на предыдущей работе, что многие физические лица интересуются инвестициями в стартапы. Большинство фондов и бизнес-ангелов инвестируют в стартапы на той стадии, когда есть определенный продукт, есть клиенты. Но до этой стадии 99% стартапов дойти чрезвычайно сложно, потому что им не хватает средств, чтобы разработать начальный продукт. И большинство стартапов на этой стадии зависают. И поэтому я открыл компанию, которая помогает стартапам получать гранты в Европе, иногда и в Украине, как раз чтобы разработать первый продукт и привлечь первых клиентов, — поясняет Влад Коваль.

Сначала были три клиента, сейчас 25. Из них 14 стартапов уже получили гранты, остальные в процессе. Имеют лишь два отказа по объективным причинам.

В первом случае идея не имела ни одного прототипа, но стартап смог попасть в программу норвежского акселератора, на бесплатное обучение. Второй отказ — из-за того, что продукт ничем не отличается от других.

— Это в бизнесе продукт может ничем не отличаться на рынке, и вы будете получать какие-то средства. В сфере инноваций — это недопустимо, поэтому улучшить продукт — в руках самих заказчиков, — подчеркивает мужчина.

Большинство стартапов имеют украинских и белорусских фаундеров, то есть авторов идей. Они все решают какие-то проблемы. Например, один из клиентов разработал карту для обмена контактами.

Обычно клиенты приходят с конференций, где все встречаются, или же кто-то рекомендует нас. Участвуют в конкурсах на гранты от Польши и Норвегии.

— Как это работает? Во-первых, мы оцениваем сам стартап, анализируем его с точки зрения инновационного бизнеса, на предмет слабых сторон, из-за которых могут не дать грант. Мы обсуждаем, как эти моменты улучшить. То есть это не только заполнение заявки, но и работа над стартапом. Или же, например, по возможности заполняем заявку на акселератор. Акселератор — это главным образом иностранный учебный центр, который помогает стартапам и их фаундерам лучше понять рынок, легче достучаться до клиента, рассказывать о своем продукте более понятно. Помогаем попасть в трех или шестимесячную программу. После этого уже лучше работать со стартапом. И заполняем заявку на грант. Затем идет этап оценки заявки экспертами, мы прорабатываем фидбек. И последний этап – защита стартапа, мы помогаем подготовиться к защите. Когда стартап получает грант, мы помогаем и с отчетностью, — перечисляет Влад Коваль.

Обычно период от начала формирования заявки на грант и до получения первой части средств на счет компании составляет 6-8 месяцев. В самых успешных кейсах этот период — четыре месяца.

В основном стартапы, которыми занимается компания Влада, в таких сферах: информационные технологии, возобновляемая энергия, агротехнологии, чистые технологии, медицина и технологии здоровья, сфера питания, финансы.

Офисы есть в нескольких локациях Киева, одна из них — в Unit City. Это очень удобно, ведь там работают немало владельцев стартапов.

Параллельно Влад продолжает консультировать клиентов, которые спрашивают, куда и сколько инвестировать. Он создал свой стартап, который автоматизирует это. По сути это робот, который вместо человека консультирует других на тему инвестиций и достижения целей.

Тем, кто желает начать собственное дело, он напоминает, что именно лежит в основе успешного стартапа или успешного бизнеса.