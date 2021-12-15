Софии Харчук 23 года, и она не побоялась начать свой бизнес с нуля. Девушка открыла прокат байдарок в Херсоне под брендом Dikiy.

Бизнес сезонный, поэтому параллельно зарабатывает ретушью фото, но байдарки – это дело, которое нравится, потому что это бизнес на природе.

– Херсон – это идеальное место с точки зрения развития такого бизнеса. Сюда едут туристы из разных регионов Украины на море, и по дороге заезжают в Херсон. Здесь повсюду река Днепр, поэтому вы наткнетесь на байдарки так или иначе. У нас очень интересное место, его называют Херсонская Венеция. Оно в черте города, поэтому ты плывешь прямо между жилыми домами. Создается впечатление, что ты в Венеции, — рассказывает София.

На получение гранта от Международной организации труда и датского правительства Софию направили друзья.

– Я всегда делюсь с друзьями, чем бы хотела заниматься, в каком направлении хочу развиваться. Вот они и сбросили ссылку на тренинг Международной организации труда. Я подала заявку. И выиграла грант, – рассказывает София Харчук.

Девушка прошла пятидневное обучение с двумя преподавателями, подробно рассказавшими о развитии бизнеса, развитии идеи, о том, что нужно просчитывать во время заложения дела и как вычислить рентабельность.

– После того, как мы защитили проекты, у нас было еще несколько уроков, куда позвали налоговых инспекторов, чтобы мы поняли, как работать с налоговой. Также было занятие по SММ-продвижению. Это тоже очень помогло, потому что сначала ты работаешь за всех. Мы рассчитывали, сколько нужно не только на покупку, но и на ремонт байдарок, потому что вложенные деньги — это не навсегда. Надо периодически менять флот. Посчитали, сколько платить за территорию, как доставлять байдарки к месту аренды и учесть, будут ли наемные работники. И вообще нужно всегда анализировать рынок конкурентов. Цена, которую вы выбираете, должна быть конкурентоспособной, – говорит юная предпринимательница.

София Харчук выиграла грант на $3 тыс. За эти деньги купила семь байдарок, весла и жилеты. Ремонт на территории, которую взяла в аренду, делала за свой счет. Собственных средств добавила еще $1 тыс.

– Я зарегистрировала ФЛП, это было несложно. Делала через Дію, там можно и зарегистрироваться, и сменить КВЕды, если меняешь профиль бизнеса. Прошлым летом в помощь брали и наемного работника. Поэтому налог с ним был 4 тыс. грн в месяц, а без него около 2 тыс. в месяц. Аренда в среднем около 5 тыс. грн. Хотя все зависит от того, насколько успешен был месяц, – говорит София.

Байдарки в Херсоне очень популярны. И прокат байдарок тоже. Поэтому девушка понимала, что клиенты будут постепенно появляться.

Большинство потенциальных клиентов – это не только местные, но и туристы из Львова, Киева, Харькова, которые по дороге к морю заезжают в Херсон. Приходят в парк и видят прокат.

– Все уже знают, что такое байдарки. Это привычный отдых для херсонцев, поэтому большинство выбирает именно такое развлечение. Поначалу мы определили, в каком месте будем сдавать байдарки. Это Гидропарк. Выбрали для этого общественный пляж, где ходит много людей, сделали вход на центральной аллее. И это уже сделало поток людей. Далее в Instagram я развивала страницу, заказывала рекламу блогеров, таргетированную рекламу и играла с самим наполнением страницы, — делится София.

В этом деле ей принялись помогать папа и брат. Ремонт делают своими силами.

– Мы стартовали в октябре, а это уже финал сезона. Была осень, прохладно, поэтому вообще было три клиента за весь месяц. Сейчас в полный сезон у нас бронируют заранее, заняты все байдарки. На выходных – это 14 человек в день. На неделе остается, может, только один-два свободных дня, – говорит предпринимательница.

Предлагают два вида аренды. Первый – пакетный тур с инструктором. Необходимо только ваше присутствие, а дальше вас повезут, все расскажут и покажут. Есть аренда почасовая, когда человек сам берет байдарку и плывет куда хочет.

Есть рекомендованные маршруты. Минимальный маршрут – полтора часа, но даже за это время можно доплыть до Херсонской Венеции. Есть маршруты на 2-4 часа. Плавни большие, можно хоть целый день плавать.

Стоимость пакета с инструктором – 250 грн. В таком отдыхе и бизнесе огромную роль играет погода. Особенно все зависит от ветра. Лучшее время – рассвет или закат.

София Харчук первых выводов из бизнеса еще не делает. Говорит, рано, это только начало. Прошел только один полный сезон.

– Еще нужно много вкладывать в бизнес. Хочется, чтобы все удалось, нанять работников, чтобы все было решено, работало автономно. Хочу не волноваться, – говорит София.

София уже расширяет ассортимент. Кроме байдарок появились сапы — это доска, похожая на серферскую. На нее становятся либо на колени, либо в полный рост и гребут веслом по воде. Она крепится к ноге шнуром, поэтому далеко не уйдет.

Желающим начать свое дело София советует просто стартовать.

– Просто начать и делать. Кроме того, что ты посчитал рентабельность, необходимо также попробовать. В бизнесе есть определенный процент удачи. Это практически лотерея. Ты никогда не сможешь просчитать мнения людей, не угадаешь, понравится клиентам или нет. Поэтому нужно начать и делать, стараться от души. И тогда получится. Или нет, – говорит девушка.

Девушке нравится, что к этому бизнесу можно относиться творчески. Продумывать маршруты и угощать гостей.