Влад Коваль, юрист за освітою, працював у інвестиційному фонді старшим фінансовим радником. Паралельно сам консультував з особистих фінансів та інвестицій.

Звільнився з фонду, оскільки вирішив займатися стартапами. Втім, дбав і про власний професійний ріст. Часто брав консультації, цікавився тренінгами. Один із них – Розпочни свій бізнес за підтримки Міжнародної організації праці – особливо зацікавив молодого чоловіка.

Влад розповідає: тренінг був цікавий тим, що у ньому брали участь багато людей із реальними ідеями бізнесу.

Крім того, в межах тренінгу були консультації щодо кредитів 5-7-9 – представники банків розповідали детально, зокрема, хто на них має право претендувати.

– Це було мені цікаво, адже я розумів, що можу це використати для себе та консультувати інших підприємців. Також із нами поділилися шаблонами автоматичного розрахунку бізнесу, де можна було прорахувати, як швидко бізнес окупиться, які треба інвестиції, – згадує Влад.

Зрештою у Влада Коваля з’явилися дві ідеї. Одна переросла в консалтинговий бізнес, у якому зараз працюють три людини, а чоловік виступає менеджером. 80% сьогодні робиться вже без нього.

Компанія Ukraine Startup Office позиціонується як помічник у фінансуванні стартапів, допомагає підприємцям-початківцям просувати себе та команду, маючи можливість вийти на більший ринок та отримати фінансову підтримку донорів.

Ідея такого бізнесу виникла завдяки власному негативному досвіду, коли чоловік не отримав кошти на свій стартап.

Перші інвестиції були невеликі – $1 тис. На ці гроші Влад Коваль отримав консультації після того, як сам провалив грант і намагався опрацювати всі помилки, зрозуміти причинно-наслідковий зв’язок.

– Я побачив на попередній роботі, що багато фізичних осіб цікавиться інвестиціями в стартапи. Більшість фондів і бізнес-ангелів інвестують у стартапи на тій стадії, коли є певний продукт, є клієнти. Але до цієї стадії 99% стартапів дійти надзвичайно складно, адже їм бракує коштів, щоб розробити початковий продукт. Тож більшість стартапів на цій стадії зависають. І тому я відкрив компанію, яка допомагає стартапам отримувати гранти в Європі, іноді і в Україні, якраз щоб розробити перший продукт і залучити перших клієнтів, – пояснює Влад Коваль.

Спочатку було троє клієнтів, зараз 25. З них 14 стартапів уже отримали гранти, решта – в процесі. Мають лише дві відмови з об’єктивних причин.

У першому випадку ідея не мала жодного прототипу, але стартап зміг потрапити в програму норвезького акселератора, на безкоштовне навчання. Друга відмова – через те, що продукт нічим не відрізняється від інших.

– Це в бізнесі продукт може нічим не відрізнятися на ринку, і ви будете отримувати якісь кошти. У сфері інновацій – це неприпустимо. Тому покращити продукт – в руках самих замовників, – наголошує чоловік.

Більшість стартапів мають українських та білоруських фаундерів, тобто авторів ідей. Вони всі вирішують якісь проблеми. Наприклад, один із клієнтів розробив картку для обміну контактами.

Зазвичай клієнти приходять із конференцій, де всі зустрічаються, або ж хтось рекомендує. Беруть участь у конкурсах на гранти від Польщі та Норвегії.

– Як це працює? По-перше, ми оцінюємо сам стартап, аналізуємо його з точки зору інноваційного бізнесу, на предмет слабких сторін, через які можуть не дати грант, наприклад. Ми обговорюємо, як ці моменти покращити. Тобто це не лише заповнення заявки, а й робота над стартапом. Або ж, наприклад, за можливості заповнюємо заявку на акселератор. Акселератор – це здебільшого іноземний навчальний центр, який допомагає стартапам і їхнім фаундерам краще зрозуміти ринок, легше достукатися до клієнта, розповідати про свій продукт більш зрозуміло. Допомагаємо потрапити в трьох або шестимісячну програму. Після цього вже краще працювати зі стартапом. І заповнюємо заявку на грант. Потім іде етап оцінки заявки експертами, ми опрацьовуємо фідбек. І останній етап – захист стартапу, тож ми допомагаємо підготуватися до захисту. Коли стартап отримує грант, ми допомагаємо і зі звітністю, – перераховує Влад Коваль.

Зазвичай період від початку формування заявки на грант та до отримання першої частини коштів на рахунок компанії складає 6-8 місяців. У найуспішніших кейсах цей період – чотири місяці.

Переважно стартапи, якими опікується компанія Влада, у таких сферах: інформаційні технології, відновлювана енергія, агротехнології, чисті технології, медицина і технології здоров’я, сфера харчування, фінанси.

Офіс має в кількох локаціях Києва, одна з них – у Unit City. Це дуже зручно, адже там працюють чимало власників стартапів.

Паралельно Влад продовжує консультувати клієнтів, які запитують, куди і скільки інвестувати, він створив свій стартап, який автоматизує це. По суті це робот, який замість людини консультує інших на тему інвестицій та досягнення цілей.

Тим, хто бажає розпочати власну справу, нагадує, що саме лежить в основі успішного стартапу чи успішного бізнесу.