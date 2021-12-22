В Киеве и Одессе правоохранители разоблачили противоправную деятельность группы наркоторговцев, наладивших схему сбыта метадона на территории городов.
По данным Киевской городской прокуратуры, организаторами наркобизнеса стала семейная пара из Жашкова, привлекшая к незаконной деятельности еще девятерых человек.
Каждый из участников схемы имел свои “функции и обязанности”. Два человека фасовали наркотические средства.
Четверо “администраторов” отвечали на телефонные звонки клиентов, координировали наркозависимых лиц на местонахождение тайника с метадоном и проверяли поступление оплаты за товар.
Еще четверо граждан оставляли метадон в неприметных местах Киева и Одессы, после чего сообщали администраторам о расположении тайников.
Правонарушители использовали мессенджеры WhatsApp и Viber с условными словами и никнеймами, о которых знали только участники схемы.
Злоумышленники выводили деньги за наркотики через многочисленные банковские карты других людей. Ежемесячный оборот составлял более 1 млн грн.
Семерых участников противоправной схемы задержали. Местонахождение еще четырех граждан выясняют.
Правоохранители решают вопрос по сообщению о подозрении по статье 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрании мер пресечения.