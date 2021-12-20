В Одессе женщина под наркотиками похитила яхту и врезалась в пирс

В Одессе у морского вокзала 25-летняя женщина украла яхту и врезалась в пирс.

Владелец транспортного средства пришел на причал и увидел, что его нет. Мужчина сообщил об инциденте в полицию.

Патрульные полицейские и береговая охрана обследовали близлежащую территорию. Они обнаружили в море судно, наехавшее на бетонное ограждение.

Женщина с признаками наркотического опьянения объяснила, что на яхте планировала попасть в Николаев.

Правоохранители проверили гражданку через порталы Министерства внутренних дел и выяснили, что она находится в розыске.

Ранее на нарушительницу составляли административные протоколы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

В этот раз на нее также составили админматериалы по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) КУоАП. После этого 25-летнюю женщину передали следователям.

Ей грозит штраф в размере 2,4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (40,8 тыс. грн) с лишением права управления транспортными средствами на девять лет.

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