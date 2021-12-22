У Києві та Одесі правоохоронці викрили протиправну діяльність групи наркоторговців, які налагодили схему збуту метадону на території міст.

За даними Київської міської прокуратури, організаторами наркобізнесу стала сімейна пара з Жашкова, яка залучила до незаконної дільності ще дев’ятьох людей.

Кожен з учасників схеми мав свої “функції та обов’язки”. Двоє людей фасували наркотичні засоби.

Четверо “адміністраторів” відповідали на телефонні дзвінки клієнтів, координували наркозалежних осіб на місцерозташування схованки з метадоном та перевіряли надходження оплати за товар.

Ще четверо громадян залишали метадон у непримітних місцях Києва та Одеси, після чого повідомляли адміністраторам про розташування схованок.

Правопорушники використовували месенджери WhatsApp та Viber з умовними словами та нікнеймами, про які знали лише учасники схеми.

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Зловмисники виводили гроші за наркотики через численні банківські картки інших людей. Щомісячний обіг становив понад 1 млн грн.

Сімох учасників протиправної схеми затримали. Місцеперебування ще чотирьох громадян з’ясовують.

Правоохоронці розв’язують питання щодо повідомлення про підозру за статтею 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

Фото: Київська міська прокуратура