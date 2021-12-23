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Факты / Украина / Общество

Мокрый снег по всей Украине: какой будет погода 24 декабря

Марта Бондаренко редактор ленты
мокрий сніг мокрый снег

На Западе страны ночная температура будет колебаться от -4 до -11°C, дневная будет выше нуля, а в некоторых областях поднимется до +4°C.

Кроме того, в связи со снегопадами и метелью 24 декабря в горах Ивано-Франковской области, 24-25 декабря в высокогорье Закарпатской ожидается значительная снеголавинная опасность.

На Севере и в Центре ночная температура будет также морозной — от -10°C до -13°C, в Сумской области до -15°C. Однако днем не будет так холодно — от -1 до -3°C, а в Сумской области до -4°C.

В восточных регионах будет холоднее всего ночью — до -18°C в Луганской области. Днем от -1°C до -4°C.

Мокрый снег прогнозируется на Юге Украины. Температура воздуха будет составлять от 0°C до +4°C, а в Крыму до +5°C.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pexels

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