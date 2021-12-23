На Заході країни нічна температура коливатиметься від -4°C до -11°C, денна буде вище нуля, а в деяких областях підніметься до +4°C.

Крім того, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами 24 грудня у горах Івано-Франківської області, 24-25 грудня у високогір’ї Закарпатської очікується значна сніголавинна небезпека.

На Півночі та в Центрі нічна температура буде так само морозною – від -10°C до -13°C, у Сумській області до -15°C. Проте вдень не буде так холодно – від -1°C до -3°C, а на Сумщині до -4°C.

У східних регіонах буде найхолодніше вночі – до -18°C у Луганській області. А вдень від -1°C до -4°C.

Мокрий сніг прогнозується на Півдні України. Температура повітря становитиме від 0°C до +4°C, а в Криму до +5°C.