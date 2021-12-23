Стали відомі тарифи на доставку (розподіл) газу в 2022 році. Профільний регулятор – Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – напередодні затвердила відповідні тарифи для операторів газорозподільних мереж (облгазів).

Згідно з рішенням НКРЕКП, у середньому по країні доставка газу з січня наступного року подорожчає на 3,9%. Тарифи коливатимуться в діапазоні 38 коп. – 2,95 грн за доставку одного кубометра (з ПДВ).

Найвищі тарифи в ТОВ Газпостачсервіс (Вінницька обл.) – 2,95 грн за кубометр та ТОВ Спектргаз – 2,82 грн за кубометр.

По 2,39 грн за доставку кубометра платитимуть абоненти Гадячгазу, Закарпатгазу, Лубнигазу, Миколаївгазу, Тисменицягазу, Харківгазу, Чернівцігазу.

Найменше ж за доставку газу платитимуть клієнти Київгазу – лише 38 копійок за кубометр, Харківміськгазу – 52 копійки та Кременчукгазу – 55 копійок.

Для кожного облгазу розмір тарифу визначають окремо. Все залежить від регіону, кількості споживачів і розміру витрат.

– Ми виходили з того, щоб коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів, однак вийшло навіть менше, і переважно завдяки тому, що газ на виробничо-технологічні втрати, як ми й домовлялися, враховано на рівні 7,42 грн за кубометр. Тому практично це не збільшення, а коригування тарифів відбувається, – пояснив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Як правильно розрахувати плату за доставку газу?

Для розрахунку щомісячної плати за доставку газу з 1 січня 2022 року за основу потрібно взяти обсяг його споживання протягом попереднього газового року (з 1 жовтня 2020 року до 30 вересня 2021-го).

Далі суму кубів газу, спожитого за цей період, слід помножити на тариф на розподіл, встановлений для вашого облгазу. Отриманий результат залишається поділити на 12 рівних частин і сплачувати щомісячно протягом року.

Джерело: Газ Правда