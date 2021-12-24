Система оплаты проезда в общественном транспорте Киева возобновила свою работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службах Киевского метрополитена и КГГА.

— Причины сбоев, которые могли возникнуть при покупке билетов на проезд в общественном транспорте, полностью устранены, — говорится в сообщениях.

Отмечается, что приобрести QR-билет и пополнить транспортную карту можно в приложении Киев Цифровой, в автоматах самообслуживания и в кассах метрополитена, как обычно.

Сегодня, 24 декабря, в системе оплаты проезда в общественном транспорте столицы произошел сбой. Поэтому оплатить проезд можно было только с помощью многоразового универсального электронного билета KyivSmartCard или банковской карты.

А вот покупка одноразового билета для проезда, а также пополнение электронного билета в автоматах самообслуживания и кассах метрополитена – были временно недоступны.

В коммунальном предприятии извинились жители и гости Киева за временные неудобства.