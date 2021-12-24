Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Система оплати проїзду у транспорті працює у штатному режимі – КМДА

Марія Степанюк редактор стрічки
київ смарт кард

Система оплати проїзду в громадському транспорті Києва відновила свою роботу в штатному режимі. Про це повідомили у прес-службах Київського метрополітену та КМДА.

— Причини збоїв, які могли виникнути при купівлі квитків для проїзду в громадському транспорті, повністю усунені, – йдеться у повідомленнях.

Зазначається, що наразі придбати QR-квиток та поповнити транспортну картку можна у застосунку Київ Цифровий, в автоматах самообслуговування та в касах метрополітену, як зазвичай.

Сьогодні, 24 грудня, у системі оплати проїзду у громадському транспорті столиці стався збій. Через це оплатити проїзд можна було лише за допомогою багаторазового універсального електронного квитка KyivSmartCard або банківської картки.

А ось купівля одноразового квитка для проїзду, а також поповнення електронного квитка в автоматах самообслуговування і касах метрополітену – були тимчасово недоступні.

У комунальному підприємстві перепросили жителів та гостей Києва за тимчасові незручності.

Читайте
Як працюватиме транспорт та метро у Києві на Новий рік 2022 - КМДА

Джерело: КМДА

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка