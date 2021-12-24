Система оплати проїзду в громадському транспорті Києва відновила свою роботу в штатному режимі. Про це повідомили у прес-службах Київського метрополітену та КМДА.

— Причини збоїв, які могли виникнути при купівлі квитків для проїзду в громадському транспорті, повністю усунені, – йдеться у повідомленнях.

Зазначається, що наразі придбати QR-квиток та поповнити транспортну картку можна у застосунку Київ Цифровий, в автоматах самообслуговування та в касах метрополітену, як зазвичай.

Сьогодні, 24 грудня, у системі оплати проїзду у громадському транспорті столиці стався збій. Через це оплатити проїзд можна було лише за допомогою багаторазового універсального електронного квитка KyivSmartCard або банківської картки.

А ось купівля одноразового квитка для проїзду, а також поповнення електронного квитка в автоматах самообслуговування і касах метрополітену – були тимчасово недоступні.

У комунальному підприємстві перепросили жителів та гостей Києва за тимчасові незручності.