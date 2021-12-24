Производители социальных продуктов получат поддержку от правительства — Шмыгаль

Правительство работает над механизмами, которые помогут поддержать производителей социальных продуктов питания в связи с тем, что цены на газ продолжают расти.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Правительство по поручению президента разрабатывает механизмы поддержки украинских хлебопекарей, а также украинских производителей социальных продуктов питания. Скоро будут обнародованы соответствующие предложения, – заверил он.

Денис Шмыгаль добавил, что правительство проводит консультации с бизнесом, чтобы понимать потребность и уровень поддержки. По его словам, в условиях мирового кризиса производители рассматривают вопросы повышения цен.

Но правительство работает над тем, чтобы защитить не только их, но и потребителей. В связи с этим могут рассмотреть возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты питания, в частности, социальный хлеб.

Не исключает премьер, что правительство может рассмотреть и введение прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов.

Цены на продукты в Украине продолжают расти в канун Нового года. По данным Государственной службы статистики, по сравнению с предыдущим годом, в частности, возросла стоимость продуктов животного происхождения, овощей борщового набора и алкоголя.

Едва ли не единственными продуктами, которые подешевели за год, оказались яблоки и картофель.