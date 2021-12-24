Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Виробники соціальних продуктів отримають підтримку від уряду – Шмигаль

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Денис Шмигаль

Уряд працює над механізмами, які допоможуть підтримати виробників соціальних продуктів харчування у звязку з тим, що ціни на газ продовжують зростати.

Про це під час брифінгу повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль.

– Уряд за дорученням президента розробляє механізми підтримки українських хлібопекарів, а також українських виробників соціальних продуктів харчування. Незабаром будуть оприлюднені відповідні пропозиції, – запевнив він.

Денис Шмигаль додав, що уряд проводить консультації з бізнесом, щоб розуміти потребу і рівень підтримки. За його словами, в умовах світової кризи виробники розглядають питання підвищення цін.

Але уряд працює над тим, щоб захистити не лише їх, а й споживачів. У звязку з цим можуть розглянути можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема соціальний хліб.

Не виключає премєр, що уряд може розглянути і запровадження прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів.

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати напередодні Нового року. За даними Державної служби статистики, порівняно з попереднім роком, зокрема, зросла вартість продуктів тваринного походження, овочів борщового набору та алкоголю.

Чи не єдиними продуктами, які здешевшали за рік, виявилися яблука та картопля.

Фото: Урядовий портал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка