Виробники соціальних продуктів отримають підтримку від уряду – Шмигаль

Уряд працює над механізмами, які допоможуть підтримати виробників соціальних продуктів харчування у зв’язку з тим, що ціни на газ продовжують зростати.

Про це під час брифінгу повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Уряд за дорученням президента розробляє механізми підтримки українських хлібопекарів, а також українських виробників соціальних продуктів харчування. Незабаром будуть оприлюднені відповідні пропозиції, – запевнив він.

Денис Шмигаль додав, що уряд проводить консультації з бізнесом, щоб розуміти потребу і рівень підтримки. За його словами, в умовах світової кризи виробники розглядають питання підвищення цін.

Але уряд працює над тим, щоб захистити не лише їх, а й споживачів. У зв’язку з цим можуть розглянути можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема соціальний хліб.

Не виключає прем’єр, що уряд може розглянути і запровадження прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів.

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати напередодні Нового року. За даними Державної служби статистики, порівняно з попереднім роком, зокрема, зросла вартість продуктів тваринного походження, овочів борщового набору та алкоголю.

Чи не єдиними продуктами, які здешевшали за рік, виявилися яблука та картопля.