Цены на продукты в Украине продолжают расти: эксперты назвали причины

Цены на продукты в Украине продолжают расти в канун Нового года.

По данным Государственной службы статистики, по сравнению с предыдущим годом, в частности, выросла стоимость продуктов животного происхождения, овощей “борщевого набора” и алкоголя. Едва ли не единственными продуктами, которые подешевели за год оказались яблоки и картофель.

Сало поднялось в цене на 23,6%, куриное филе на 29,4%, яйца на 29,2%, молоко – на 10,1%. Также существенно подорожали сахар и растительное масло — на 43,1% и 55,4% соответственно.

Стоимость новогоднего стола поднялась в цене за год на 8,1%. В среднем новогоднее застолье для четырех человек в этом году обойдется в 1 844,74 грн. Такие данные привел Национальный научный центр Института аграрной экономики.

Почему цены на продукты растут, стоит ли ожидать такой тенденции и в следующем году и как остановить инфляцию, Факты ICTV выясняли вместе с экспертами.

Цены на продукты в Украине: какие причины роста

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии пояснил, что цены на продукты в Украине растут по объективным причинам. Во-первых, это связано с динамикой мировых цен. Например, то самое растительное масло на мировом рынке также поднялось в цене на 50%.

Недавно Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) опубликовала отчет об индексе продовольственных цен.

Согласно ему, в ноябре этого года индекс продовольственных цен составил 134,4 пункта. Это самый высокий уровень с июня 2011 года. Цены на продовольственные товары в ноябре 2021 года оказались на 27,3% выше показателя прошлого года.

Как отметил Олег Пендзин, есть и другие причины, по которым цены на продукты растут. В частности, это происходит из-за затрат на энергоносители, которые выросли в три с половиной раза. Это также связано с ростом уровня минимальной зарплаты в Украине. С 1 декабря она была повышена на 500 грн.

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов назвал три причины роста цен в Украине. Во-первых, это происходит потому, что сейчас предприниматели в Украине могут зарабатывать только на продуктах и ​​лекарствах. Все из-за низкой покупательной способности украинцев.

— Потребительский спрос среди населения очень мал. Люди тратят деньги на коммуналку, на лекарства и еду. На чем-то другом сейчас зарабатывать, как в Европе, мы не можем, поэтому именно эта отрасль сегодня наиболее прибыльна, именно туда идут капиталы, инвесторы. Там сегодня можно получить выгоду, поскольку люди будут есть и лечиться. На другое у них денег нет.

Вторая причина – это рост мировых цен. Эксперт приводит пример, что даже в США, где платежной единицей является доллар, цены на продукты растут.

– Даже там мы наблюдаем инфляцию на уровне 10-15% в продовольственных товарах. Это автоматически приводит к тому, что продукты питания в Украине начинают расти. Срабатывает мультипликатор, делающий эту инфляцию еще выше.

Третья причина повышения цен на продукты – сезонный спрос. Алексей Лупоносов объясняет, что на новогодние праздники люди покупают деликатесы, которые не позволяли себе в течение года и делают это заранее. Например, икру, сырокопченые колбасы и так далее.

– Вот эти три фактора повлияли на то, что сегодня Украина является лидером из европейских стран по уровню цен на продукты, – резюмировал эксперт.

Как остановить рост цен на продукты

По мнению Алексея Лупоносова, для урегулирования ситуации с ценами украинские власти должны снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты и лекарства, хотя бы для конечных потребителей.

— Цены самостоятельно никогда не будут снижаться. Что должны сделать сегодня власти, чтобы этот эффект по крайней мере привести к нулю? Следует на продукты питания снизить НДС до 0. Во многих развитых странах Запада так и есть. То есть продукты и лекарства имеют НДС 0, поскольку они покупаются людьми – конечным потребителем.

Как отметил финансовый аналитик, попадающие в Украину мировые товары из-за НДС сразу становятся на 20% дороже. Поэтому для конечных потребителей в супермаркетах и ​​аптеках этот налог должен быть нулевым.

Читайте Министр экономики объяснила причины повышения цен в Украине

Какой будет инфляция в следующем году

Оба эксперта дают неутешительные прогнозы по росту цен на следующий год. По их мнению, инфляция точно превысит 6,2% – это уровень, предусмотренный в Государственном бюджете Украины на 2022 год.

— Здесь также не стоит ожидать другого в следующем году. В бюджет заложено 6%. Я не верю в 6%, я думаю, что цифра будет двузначной, — подчеркнул Олег Пендзин.

Также экономист отметил, что цены будут расти и в декабре, ведь перед новогодними праздниками спрос увеличивается.

— В следующем году, к сожалению, кризис будет только усугубляться, покупательная способность украинцев будет еще ниже. Поскольку зарабатывать можно будет только на лекарствах и продуктах, цены будут расти, — заявил финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

Стоимость новогоднего стола 2022

По подсчетам экспертов, в этом году новогоднее застолье обойдется украинцам в среднем в 1 844,74 грн на четыре человека.

Для вычета стоимости брали традиционные новогодние блюда: салаты, мясо, рыбу, овощи, фрукты, напитки, кондитерские и хлебобулочные изделия.

В частности, 3 кг салата оливье будет стоить 198,54 грн, а за 1,5 кг салата селедка под шубой придется отдать 121,57 грн.

Подробнее о стоимости новогоднего стола читайте в материале.

Источник: Госстат, ННЦ Институт аграрной экономики