Компанія-перевізник Укрзалізниця запустила додатковий експрес до туристичних місць Карпат. Це четвертий маршрут, запущений у 2021 році, який обслуговуватиме дизель-потяг.

За даними Укрзалізниці, залізничний транспорт придбали у вітчизняного виробника. Буковельський експрес курсуватиме за маршрутом Львів-Ясіня-Львів.

Цей потяг стане зручним для туристів, які планують подорож зі Львова та Івано-Франківська до Буковелю чи інших курортів у Карпатах.

Експрес стартуватиме зі Львова о 6.40, а на кінцеву станцію Ясіня прибуватиме о 12.25. Потяг зупинятиметься на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта та інших.

Залізничний транспорт розпочав свій рух 25 грудня та курсуватиме щодня до 16 січня (за винятком 1 та 4 січня). Згодом він здійснюватиме маршрути щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі.

Потяг стане зручним і для мандрівників, які подорожують зі столиці та назад потягом № 91/92 Київ-Львів-Київ. Якщо не залишилося квитків на прямі потяги, тоді вони можуть доїхати до Карпат лише з однією пересадкою.

В Укрзалізниці зазначили, що експрес пристосований для перевезення маломобільних груп населення.

Подорожі в Україні

Згідно з карантинними обмеженнями, для проїзду на залізничному транспорті пасажири зобов’язані мати з собою Covid-документи.

Йдеться про негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, чинний 72 години.

Також підійде документ одужання від Covid-19 або про проходження повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат).

Документ можна пред’явити у паперовому форматі або згенерувати у мобільному додатку Дія. Укрзалізниця побажала українцям приємних подорожей.