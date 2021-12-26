Россия активно меняет состав населения оккупированного Крыма – правозащитники

С момента оккупации Крыма весной 2014 года Россия активно влияет на состав населения полуострова.

Об этом в интервью заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Она призвала официальный Киев расследовать демографическую ситуацию в оккупированном Крыму.

— Стратегическая задача Российской Федерации – изменить состав населения. В смысле и физически, и сознание. В большинстве своем то, что мы можем фиксировать, одно из направлений – это перемещение милитаризованного населения. Речь идет о военных, также о силовых структурах, – отметила Ольга Скрипник.

По ее информации, многие россияне перемещаются в Крым уже не как в командировку, а на постоянную работу, беря с собой семьи.

Более того, в РФ не первый год идет прямая пропаганда переезда в оккупированный полуостров.

– Важной тенденцией на фоне всего этого является то, что она (Россия – Ред.), в принципе, пытается уничтожить или выдавить проукраинское население, – добавляет правозащитница.

Ольга Скрипник также напомнила, что принятие закона о наказании за военные преступления должно повлиять на расследование и фиксацию демографической ситуации в оккупированном Крыму.

Речь идет о законопроекте №2689 О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права.

Верховная Рада приняла данный документ голосами 248 народных депутатов еще 20 мая.

Начиная с конца июня, закон находится на подписании у президента, однако Владимир Зеленский еще не заверил его.

Фото: Крымская правозащитная группа