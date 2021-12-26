Росія активно змінює склад населення окупованого Криму – правозахисники

З моменту окупації Криму навесні 2014 року Росія активно впливає на склад населення півострова.

Про це в одному з інтерв’ю заявила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Вона закликала офіційний Київ розслідувати демографічну ситуацію в окупованому Криму.

– Стратегічна задача Російської Федерації – змінити склад населення. У сенсі і фізично, і свідомість. Здебільшого те, що ми можемо фіксувати, один із напрямків – це переміщення мілітаризованого населення. Йдеться про військові, також про силові структури, – зауважила Ольга Скрипник.

За її інформацією, чимало росіян переміщаються до Криму вже не як у відрядження, а на постійну роботу, беручи із собою родини.

Більше того, в РФ не перший рік триває пряма пропаганда переїзду до окупованого півострова.

– Важливою тенденцією на тлі всього цього є те, що вона (Росія – Ред.), в принципі, намагається знищити або видавити проукраїнське населення, – додає правозахисниця.

Ольга Скрипник також нагадала, що ухвалення закону про покарання за військові злочини має вагомо вплинути на розслідування та фіксацію демографічної ситуації в окупованому Криму.

Йдеться про законопроект №2689 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права.

Верховна Рада ухвалила даний документ голосами 248 народних депутатів ще 20 травня.

Починаючи з кінця червня, закон знаходиться на підписанні у президента, проте Володимир Зеленський ще не завірив його.

Фото: Кримська правозахисна група