В начале последней рабочей недели в 2021 году в Украину нагрянут мокрый снег, дожди и похолодание до -15 градусов Цельсия.

По информации Укргидрометцентра, холодная погода продержится в Украине до конца зимних праздников — по меньшей мере до 8 января 2022 года.

Согласно прогнозу, в понедельник во многих городах выпадет снег, а местами дожди охватят западные и южные регионы.

В частности, осадки ожидаются во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницком, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде, Мукачево, Запорожье, Кропивницком, Николаеве, Херсоне, Одессе и Симферополе.

В понедельник, 27 декабря, будет бурлить незначительный ветер. Его скорость будет составлять от 5 до 10 м/с, однако украинцы его почти не почувствуют.

Температура воздуха в Украине на юге – от +2 до -2, на востоке – от -8 до -10, в центре – от -4 до -6, на севере – от -6 до -8, на западе – от -4 до -6 градусов.

В Киеве в этот день ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем ​​будет держаться преимущественно на уровне от -4 до -6.

Ночью столбики термометров в городе опустят до -13 градусов мороза. В темное время суток усилится ветер до 12 м/с.