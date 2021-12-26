На початку останнього робочого тижня у 2021 році в Україну нагрянуть мокрий сніг, дощі та похолодання до -15 градусів за Цельсієм.

За інформацією Укргідрометцентру, холодна погода протримається в Україні до кінця зимових свят – щонайменше до 8 січня 2022 року.

Згідно з прогнозом, у понеділок у багатьох містах випаде сніг, а подекуди дощі охоплять західні та південні регіони.

Зокрема, опади очікуються у Львові, Тернополі, Вінниці, Хмельницькому, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді, Мукачеві, Запоріжжі, Кропивницькому, Миколаєві, Херсоні, Одесі та Сімферополі.

У понеділок, 27 грудня, вируватиме незначний вітер. Його швидкість становитиме від 5 до 10 м/с, проте українці його майже не відчують.

Температура повітря в Україні на півдні – від +2 до -2, на сході – від -8 до -10, у центрі – від -4 до -6, на півночі – від -6 до -8, на заході – від -4 до -6 градусів.

У Києві в цей день очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря вдень триматиметься переважно на рівні від -4 до -6.

Вночі стовпчики термометрів у місті опустять щонайменше до -13 градусів морозу. У темний час доби посилиться вітер до 12 м/с.