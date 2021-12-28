2220 или 2222 год? Реакция соцсетей на новогоднее поздравление мэра Киева

Городской голова Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы с наступающим Новым Годом. Однако мэр прибавил ему лишние 200 лет.

Когда он понял, что ошибся, сделал несколько попыток правильно назвать наступающий год, однако ему не удалось.

– С хорошим настроением встречаем новый 2200 год (пауза, – Ред.), 2022 год, – поздравил жителей города Кличко.

В социальных сетях уже отреагировали на конфуз мэра Киева и подшутили, что до 2022 года в столице так и не появилось метро на Троещину.

Мемы из соцсетей

????‍♂️ «Зустрічаємо новий 2220 рік”

Мне иногда кажется, что это он специально делает pic.twitter.com/cswlBtb4u0 — ???????? Огорченный голос народа ???? (@ogarchenyigolos) December 27, 2021

Новый год 2022

Украинцы уже активно готовятся ко встрече Нового 2022 года. Жители разных городов Украины уже даже прицениваются, сколько денег придется потратить на праздничный стол.

По подсчетам Национального научного центра Институт агарной экономики, в этом году новогодние блюда обойдутся дороже, чем в прошлом.