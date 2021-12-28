2220 чи 2222 рік? Реакція соцмереж на новорічне привітання мера Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко привітав жителів столиці з прийдешнім Новим Роком. Проте мер додав йому зайві 200 років.

Коли він зрозумів, що помилився, що зробив декілька спроб правильно назвати прийдешній рік, проте йому не вдалося.

– З гарним настроєм зустрічаємо новий 2200 рік (пауза, – Ред.), 2022 рік, — привітав жителів міста Кличко.

У соціальних мережах вже відреагували на конфуз мера Києва та пожартували, що до 2022 року в столиці так і не з’явилося метро на Троєщину.

Меми з соцмереж

????‍♂️ «Зустрічаємо новий 2220 рік”

Мне иногда кажется, что это он специально делает pic.twitter.com/cswlBtb4u0 — ???????? Огорченный голос народа ???? (@ogarchenyigolos) December 27, 2021

Новий рік 2022

Українці вже активно готуються до зустрічі Нового 2022 року. Жителі різних міст України навіть вже прицінюються, скільки грошей доведеться витратити на святковий стіл.

За підрахунками Національного наукового центру Інститут агарної економіки, цьогоріч новорічні страви обійдуться дорожче, ніж минулого року.