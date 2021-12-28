На Донбассе украинские защитника задержали боевика, находившегося под наркотиками

На Донбассе украинские военные задержали боевика так называемой “ЛНР”, который находился в состоянии сильного наркотического опьянения.

По данным штаба ООС, представителя незаконного вооруженного формирования российско-оккупационных войск задержали в наблюдательном пункте одного из подразделений.

Боевик в российском обмундировании (однообразная и регламентированная на вид одежда военнослужащих) двигался через линию столкновения к украинским позициям.

Наши защитники задержали находившегося под наркотиками боевика и передали его Службе безопасности Украины.

По предварительным данным, 40-летний задержанный мужчина проходил “службу” по контракту в одном из подразделений НЗФ российско-оккупационных войск.

Наемник имел с собой паспорт так называемой “ЛНР”. Вскоре стало известно, что боевик сидел за решеткой с 2006 до 2012 года по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следователи выясняют все обстоятельства противоправной деятельности 40-летнего представителя незаконного вооруженного формирования.