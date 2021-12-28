Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Самолеты-разведчики США пролетели вблизи оккупированного Донбасса

Марта Бондаренко редактор ленты
Самолеты-разведчики США пролетели вблизи оккупированного Донбасса

Пара лучших самолетов-разведчиков ВВС США в понедельник пролетела над Восточной Украиной менее чем в 60 км от территории, контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками.

В миссии задействованы самолеты наземного наблюдения E-8C и разведывательный самолет RC-135V. Это одна из первых миссий, которые ВВС США открыто осуществили в воздушном пространстве Украины.

E-8C оснащен мощным радаром, способным отслеживать движущиеся объекты, что дает точное представление о передвижении до 600 единиц боевой техники в радиусе более 250 километров. Boeing RC-135V ведет радиоэлектронную разведку, может перехватывать переговоры экипажей противника.

Несколько пролетов этих двух разведывательных самолетов могли дать своим командирам полное представление о российских войсках, которые находятся вдоль украинской границы.

Отмечается, что миссия также носила символический характер.

Читайте
РФ усиливает оккупационные войска на Донбассе: нарастила поставки боевых бронированных машин

Ранее украинская разведка сообщала, что командование оккупационных войск РФ увеличивает меры боевой подготовки на Донбассе. Кадровые военнослужащие ВС РФ учат боевиков стрелять из гаубиц и реактивных систем залпового огня Град.

Кроме того, оккупанты минируют приближенные к линии столкновения на Донбассе участки местности.

Фото: U.S. AIR FORCE

Источник: Forbes

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка