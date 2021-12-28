Пара лучших самолетов-разведчиков ВВС США в понедельник пролетела над Восточной Украиной менее чем в 60 км от территории, контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками.

В миссии задействованы самолеты наземного наблюдения E-8C и разведывательный самолет RC-135V. Это одна из первых миссий, которые ВВС США открыто осуществили в воздушном пространстве Украины.

E-8C оснащен мощным радаром, способным отслеживать движущиеся объекты, что дает точное представление о передвижении до 600 единиц боевой техники в радиусе более 250 километров. Boeing RC-135V ведет радиоэлектронную разведку, может перехватывать переговоры экипажей противника.

USAF E-8C returning from operation over Ukraine off Donbas region. pic.twitter.com/d3OYkJZIuW — Hans Kristensen (@nukestrat) December 27, 2021

Несколько пролетов этих двух разведывательных самолетов могли дать своим командирам полное представление о российских войсках, которые находятся вдоль украинской границы.

Отмечается, что миссия также носила символический характер.

Ранее украинская разведка сообщала, что командование оккупационных войск РФ увеличивает меры боевой подготовки на Донбассе. Кадровые военнослужащие ВС РФ учат боевиков стрелять из гаубиц и реактивных систем залпового огня Град.

Кроме того, оккупанты минируют приближенные к линии столкновения на Донбассе участки местности.

Фото: U.S. AIR FORCE