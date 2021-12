Пара лучших самолетов-разведчиков ВВС США в понедельник пролетела над Восточной Украиной менее чем в 60 км от территории, контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками.

В миссии задействованы самолеты наземного наблюдения E-8C и разведывательный самолет RC-135V. Это одна из первых миссий, которые ВВС США открыто осуществили в воздушном пространстве Украины.

E-8C оснащен мощным радаром, способным отслеживать движущиеся объекты, что дает точное представление о передвижении до 600 единиц боевой техники в радиусе более 250 километров. Boeing RC-135V ведет радиоэлектронную разведку, может перехватывать переговоры экипажей противника.

USAF E-8C returning from operation over Ukraine off Donbas region. pic.twitter.com/d3OYkJZIuW

— Hans Kristensen (@nukestrat) December 27, 2021