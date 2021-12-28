Пара найкращих літаків-розвідників ВПС США в понеділок пролетіла над Східною Україною менш ніж за 60 км від території, яка контролюється проросійськими бойовиками.

У місії задіяні літаки наземного спостереження E-8C і літак розвідки RC-135V. Це одна з перших місій, які ВПС США відкрито здійснили у повітряному просторі України.

USAF E-8C returning from operation over Ukraine off Donbas region. pic.twitter.com/d3OYkJZIuW — Hans Kristensen (@nukestrat) December 27, 2021

E-8C оснащений потужним радаром, здатним відстежувати рухомі об’єкти, а це дає точне уявлення про пересування до 600 одиниць бойової техніки в радіусі понад 250 кілометрів. Boeing RC-135V веде радіоелектронну розвідку, може перехоплювати переговори екіпажів противника.

Декілька прольотів цих двох розвідувальних літаків могли дати своїм командирам повне уявлення про російські війська, що розміщені вздовж українського кордону.

Зазначається, що місія також мала символічний характер.

Раніше українська розвідка повідомляла, що командування окупаційних військ РФ нарощує заходи бойової підготовки на Донбасі. Кадрові військовослужбовці ЗС РФ вчать бойовиків стріляти із гаубиць та реактивних систем залпового вогню Град.

Крім того, окупанти мінують наближені до лінії зіткнення на Донбасі ділянки місцевості.

Фото: U.S. AIR FORCE