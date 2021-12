Пара найкращих літаків-розвідників ВПС США в понеділок пролетіла над Східною Україною менш ніж за 60 км від території, яка контролюється проросійськими бойовиками.

У місії задіяні літаки наземного спостереження E-8C і літак розвідки RC-135V. Це одна з перших місій, які ВПС США відкрито здійснили у повітряному просторі України.

USAF E-8C returning from operation over Ukraine off Donbas region. pic.twitter.com/d3OYkJZIuW

— Hans Kristensen (@nukestrat) December 27, 2021