Служба безпеки України (СБУ) завершила досудове розслідування щодо так званих топ-чиновників окупованого Криму, яких підозрюють у вчиненні низки тяжких злочинів, зокрема у державній зраді.

Так, серед підозрюваних:

Так званий голова Республіки Крим Сергій Аксьонов;

колишній голова “Верховної Ради Криму” Володимир Костянтинов;

колишня “прокурорка Криму” Наталя Поклонська;

та ще п’ять високопосадовців тимчасово окупованого Криму.

Всі вони підозрюються у вчиненні наступних злочинів:

ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 111 (державна зрада);

ст. 255 (створення злочинної організації).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2014 року представники російської окупаційної адміністрації брали активну участь у діях, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу та зміни меж території України, – йдеться у повідомленні СБУ.

Вищезазначені особи також сприяли представникам Росії проводити підривну діяльність проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності.

Вони брали участь у створенні окупаційних органів, безпосередньо очолювали їх та керували ними, – зазначили в СБУ.

Наразі обвинувальний акт стосовно восьми осіб скеровано до суду.

Покарання за вчинення особливо тяжких злочинів передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше повідомлялося, що Київський апеляційний суд дозволив затримати “екс-прокурорку” тимчасово окупованого Криму Наталію Поклонську за підозрою в державній зраді.

У жовтні 2018 року Поклонська отримала статус підозрюваної за військові злочини.

А в червні цього року Офіс генпрокурора завершив досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно восьми колишніх “високопосадовців” Автономної Республіки Крим. Серед них, зокрема, були Сергій Аксьонов та Наталія Поклонська.